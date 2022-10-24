سيناريو جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يتكرر... كيف توزعت الاصوات في الدورة الاولى قبل عودة فقدان النصاب؟

سيناريو جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يتكرر... كيف توزعت اصوات اليوم قبل فقدان النصاب؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس الجمهورية,مجلس النواب,سيناريو جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يتكرر... كيف توزعت اصوات اليوم قبل فقدان النصاب؟

LBCI News Lebanon

مرة جديدة، انتهت الدورة الاولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من دون أي انتخاب، وفُقد النصاب في الدورة الثانية.

وتوزعت الاصوات في الدورة الاولى كالتالي:



النائب ميشال معوض: 39

اورقة بيضاء: 50



"لبنان الجديد": 13 ن

"لاجل لبنان":1

الإعلان "العوض بسلامتكن": 1 عصام خليفة: 10"لبنان الجديد": 13 ن"لاجل لبنان":1"العوض بسلامتكن": 1

وكانت الجلسة الاولى شهدت حضور 114 نائبا، بغياب النواب حسن مراد وحسين الحاج حسن ونديم الجميل وجهاد الصمد وزياد حواط والياس الخوري وطوني فرنجية، بعذر.

اشارة الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ترك تحديد موعد الجلسة الانتخابية المقبلة لوقت لاحق، ويبدو كي لا يتزامن مع موعد زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتين.







