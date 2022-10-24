مواطن يقتحم فرع "بلوم بنك" في صيدا: عملية عاجلة لإبني الرضيع

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اقتحم المواطن وفيق محمد كالو، مصرف "لبنان والمهجر" وسط مدينة صيدا - شارع ايليا، مهددا بإضرام النيران بجسده بعدما رفض المصرف تسليمه مبلغ 5000 دولار من وديعته لتغطية كلفة عملية عاجلة لإبنه الرضيع الذي لم يتعد شهره الثاني والذي يعاني من ثقب في القلب، وفق ما قاله.وعمد كالو الى اغلاق باب المصرف من الداخل مانعا أيا كان من الدخول او الخروج.وحضرت القوى الأمنية الى المكان وبدأت بالتفاوض معه لإقناعه بعدم إيذاء نفسه وفتح باب المصرف.وكشف محمد كالو والد المودع المقتحم وفيق الذي كان ينتظر ولده خارجا أن مدير المصرف قال لهم: "تعالوا نهار الاثنين وخذوا المبلغ"، وقال محمد كالو: "حضرنا منذ اسبوع الأوراق والصور وقال لنا الطبيب المعالج ان الطفل يعاني ثقبا في قلبه ويحتاج عملية قلب مفتوح وكلفة العملية 5 الاف دولار".وأشار الى انه لديهم 5 حسابات في البنك ولا يريدوهم كلهم، شارحًا أن ما يريدونه فقط كلفة العملية، قائلًا :"عندما طالب ابني بحقه منعوه من الدخول، يريدون اعطاءه المبلغ على أساس 8000 ليرة علما ان كل الحساب لا يكفي كلفة العملية على هذا الأساس هكاذا عاملونا وكأننا نشحذ او نستجدي". وسأل: " لماذا؟ هل سرقنا هذه الأموال أو وجدناها على الطريق؟".