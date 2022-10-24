أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:08
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معوض : لجمع المعارضة...واليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات

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Lebanon News
بعد انتهاء الجلسة النيابية، رأى النائب ميشال معوض أن اليوم هو تأكيد الثبات حول ترشيح واضح وبرنامج انقاذي واضح، وقال: "اليوم حصلت تقريبا على نفس عدد الاصوات في الجلسة الماضية".

واضاف: "هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية".

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وعن التوافق داخل المعارضة، قال: "جمع المعارضة هو تحدّ وضعته على نفسي، فالبديل أن نجمع المعارضة ونحصل على الأكثرية، لكن ما زلنا لم نتمكن من توحيدها، وأسأل، هل المهم اليوم هو من يذهب نحو من؟ أم الاهم توحيد المعارضة؟"

وتوجه معوض لحزب الله، بالقول: "منطق إما الخضوع إما العمالة لا نستطيع أن نسير فيه بعد الآن ونرفضه ونحن وطنيون".
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