أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:26
24/10/2022 06:26:15
وضاح صادق: أنا نائب تغييري خارج تكتّل التغييريين
وضاح صادق: أنا نائب تغييري خارج تكتّل التغييريين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغييريون,وضاح صادق, وضاح صادق: أنا نائب تغييري خارج تكتّل التغييريين
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
اعلن النائب وضاح صادق، انه صوّت للنائب ميشال معوض في جلسة البرلمان اليوم، لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال: "أنا نائب تغييري مستقل خارج تكتّل التغييريين".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وضاح صادق
التغييريون
إقرأ أيضاً