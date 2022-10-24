أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:26
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وضاح صادق: أنا نائب تغييري خارج تكتّل التغييريين

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Lebanon News
اعلن النائب وضاح صادق، انه صوّت للنائب ميشال معوض في جلسة البرلمان اليوم، لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال: "أنا نائب تغييري مستقل خارج تكتّل التغييريين".
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