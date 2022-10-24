وضاح صادق: أنا نائب تغييري خارج تكتّل التغييريين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغييريون,وضاح صادق, وضاح صادق: أنا نائب تغييري خارج تكتّل التغييريين

LBCI News Lebanon

اعلن النائب وضاح صادق، انه صوّت للنائب ميشال معوض في جلسة البرلمان اليوم، لانتخاب رئيس للجمهورية.



وقال: "أنا نائب تغييري مستقل خارج تكتّل التغييريين".