أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:35
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ماذا قال جميل السيد عن "دستور الطائف"؟

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Lebanon News
رأى النائب جميل السيد أن دستور الطائف شرذم السلطة بطريقة أن أي استحقاق مصيري في لبنان يريد تدخلا خارجيا لينجح.

وتداولت معلومات بأنه صاحب ورقة "العوض بسلامتكن".
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