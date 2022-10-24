أخبار لبنان 24 تشرين الأول 2022 - 06:35 24/10/2022 06:35:34 ماذا قال جميل السيد عن "دستور الطائف"؟

ماذا قال جميل السيد عن "دستور الطائف"؟

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LBCI News Lebanon

رأى النائب جميل السيد أن دستور الطائف شرذم السلطة بطريقة أن أي استحقاق مصيري في لبنان يريد تدخلا خارجيا لينجح.



وتداولت معلومات بأنه صاحب ورقة "العوض بسلامتكن". الإعلان

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