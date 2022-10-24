أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 06:59
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وزير الاشغال: "رامكو" لا تقوم برفع النفايات وغير مقبول وقوف البلديات مكتوفة الأيدي تجاه غرق الطرقات بالأمطار

وزير الاشغال: الوزارة بدأت بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير الاشغار,الطرقات,وزير الاشغال: الوزارة بدأت بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر...
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Lebanon News
حذّر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من تكرار مشهد الأمس خلال تساقط الأمطار، في العواصف المقبلة واعتبر أنه من غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي. وقال: "إذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: "شركة "رامكو" لا تقوم برفع النفايات ولدي صور للنفايات المتراكمة".
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ولفت الى أن الوزارة بدأت بتنظيف جميع مجاري المياه على الطرقات منذ شهر وتم التواصل مع البلديات.

وشدد على وجوب تعاون وزارتي الاشغال والطاقة بالاضافة الى البلديات واتحاد البلديات وشركات رفع النفايات.

وقال في السياق: "أن تقف إحدى شركات النفايات خلال العاصفة مكتوفة الأيدي وكأن الموضوع لا يعنيها "هيك ما بيمشي""، مؤكدًا أنه ليس من صلاحيات  وزارة الأشغال رفع النفايات عن جوانب الطرقات. وأشار أيضًا الى أن تكرير المياه ليست من مهام وزارة الأشغال. 
 
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