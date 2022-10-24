"رامكو" ترد على وزير الأشغال: نقوم بواجباتنا كاملةً

رامكو: منذ قرابة الشهر تقوم الشركة ضمن نطاق عملها بتكثيف اعمال رفع التفايات وكنس الطرقات..

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LBCI News Lebanon



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وقالت في بيان: "علما أَن تنظيف الريغارات والاقنية والمجاري هي ليست من ضمن مهام شركة "رامكو" تماما كما الانهار والسواقي، كما وان سرقة اغطية الريغارات وفقدانها تسبب بانحراف النفايات مباشرة الى الاقنية وتسبب بانسداد المجاري". أعلنت شركة "رامكو" أنه منذ قرابة الشهر تقوم الشركة ضمن نطاق عملها بتكثيف اعمال رفع التفايات وكنس الطرقات على الخط الساحلي الممتد من نفق نهر الكلب باتجاه بيروت ذهابا وايابا واوتوستراد المتن السريع من منطقة بياقوت نزولا باتجاه الاوتوستراد الساحلي وفتح الريغارات وتعزيلها تحسبا لفصل الشتاء.وقالت في بيان: "علما أَن تنظيف الريغارات والاقنية والمجاري هي ليست من ضمن مهام شركة "رامكو" تماما كما الانهار والسواقي، كما وان سرقة اغطية الريغارات وفقدانها تسبب بانحراف النفايات مباشرة الى الاقنية وتسبب بانسداد المجاري".

وأكدت ان فرقها تقوم بواجباتها الكاملة كما هي ملحوظة في العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعمار، قائلةً: "نقوم بأعمال وقائية خارج العقد كتنظيف الريغارات التي هي من مسؤولية متعهدين آخرين، علما ان شركتنا لم تلحظ اي متعهد هذه السنة يقوم بتنظيف المجاري والاقنية وهي تشيد بفرق صيانة وزارة الاشغال لما تقوم به من جهد وتسأل لماذا تحميل المسؤولية لشركة "رامكو" التي قامت بواجباتها ويمسؤولياتها تفاديا لما قد ينتج من انسداد في المجاري ضمن نطاق عملها في حين لم يتم التطرق الى المتعهدين الذين من مسؤولياتهم تنفيذ اعمال تنظيف المجاري والاقنية تحت اشراف وزارة الاشغال".



وشددت على أنها مستعدة دائما لمؤازرة الجهات المعنية والبلديات كافة ضمن نطاق عملها كمساهمة منها في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة.



وكان وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قد حذّر من تكرار مشهد الأمس خلال تساقط الأمطار، في العواصف المقبلة واعتبر أنه من غير المقبول أن تقف البلديات مكتوفة الأيدي. وقال: "إذا شركات رفع النفايات غير راضية فلترفع كتابًا رسميًا".



وأضاف خلال مؤتمر صحافي لشرح أسباب غرق الطرقات بمياه الامطار: "شركة "رامكو" لا تقوم برفع النفايات ولدي صور للنفايات المتراكمة".