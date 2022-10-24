أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 07:13
24/10/2022 07:13:04
بين ميقاتي وفياض...بحث في كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء
بين ميقاتي وفياض...بحث في كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء
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LBCI News Lebanon
حضر ملف كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء خلال لقاء جمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض.
وقال فياض: "سنبحث في اجتماع بشأن اعطاء الأولوية القصوى لتغذية محطات ضخ المياه، للمحافظة على نوعية المياه التي تصل للمواطنين".
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