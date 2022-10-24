أخبار لبنان 24 تشرين الأول 2022 - 07:13 24/10/2022 07:13:04 بين ميقاتي وفياض...بحث في كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء

بين ميقاتي وفياض...بحث في كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وليد فياض,نجيب ميقاتي, بين ميقاتي وفياض...بحث في كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

حضر ملف كيفية تأمين ساعات اضافية من الكهرباء خلال لقاء جمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض.



وقال فياض: "سنبحث في اجتماع بشأن اعطاء الأولوية القصوى لتغذية محطات ضخ المياه، للمحافظة على نوعية المياه التي تصل للمواطنين". الإعلان

الإعلان