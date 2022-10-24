سامي الجميل بعد لقائه تكتل الاعتدال الوطني: نريد رئيسًا قادرًا على مواجهة المشاكل ولا يؤخرها

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن هدفنا إنقاذ لبنان من المأساة التي يعيشها وإنقاذ اللبنانيين من المياه الجارفة كالتي رأيناها أمس على الطرقات كي لا تكمل السنوات الست الآتية بجرفهم إلى الفقر والمأساة، مشددًا على أننا نريد رئيسًا لا ينام ويحول قصر بعبدا إلى خلية نحل ويلعب دورًا أساسيًا مع رئيس الحكومة والحكومة لنقوم بكل الخطوات اللازمة لتأمين المستقبل لشبابنا، ونحمي اللبناييين من الأزمة الإقتصادية الكبرى التي نمر بها، بالإضافة الى إجراء كل الإصلاحات المطلوبة.ووبعد لقائه تكتل الإعتدال الوطني، أشار إلى أن الهدف الذي وضعناه هو الإصرار على انتخاب رئيس جمهورية لا يكمل بالنهج الذي رأيناه في السنوات الست الماضية، مشددًا على أننا نريد رئيس جمهورية قادرًا على فتح الملفات الأساسية التي يعاني منها لبنان ويواجه المشاكل ولا يقفز فوقها أو يؤجلها.وردًا على سؤال، أوضح أن الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية ربما تكون يوم الجمعة المقبل لأن توقيع إتفاق الترسيم سيكون يوم الخميس وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب، قائلًا: "بالنسبة لنا، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس هي أساس، أما في ما خص الثلثين في الدورة الثانية فهي إجتهاد، وبإمكاننا إنتخاب رئيس عوضًا عن التعطيل لأن الدستور لا ينص على نصاب الثلثين في الدورة الثانية".وختم:" لا أحد يمكنه أن يخلص لبنان وحده، وكما أننا نمد أيدينا ونتعاطى بإيجابية، نتمنى من كل شخص أن يبتعد عن الأنانية لنتمكن من إنقاذ البلد معًا".من جهته، أكد النائب سجيع عطية أن اللقاء مع كتلة الكتائب يندرج في إطار التواصل والديناميكية التي نقوم بها، مؤكدًا أن هناك الكثير من التفاهم وقد قطعنا شوطًا كبيرًا واتفقنا على التنسيق الدائم وعلى السير بخطى ثابتة وباستراتيجية دقيقة وعلمية.