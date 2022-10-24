أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 11:00
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إجتماع في السراي للجنة الوزارية الخاصة بانتشار الأوبئة للبحث في موضوع إنتشار الكوليرا

انتشار وباء الكوليرا وكيفية احتوائه كانت محور لقاء وزير الصحة وميقاتي.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي, وزير الصحة,الكوليرا,انتشار وباء الكوليرا وكيفية احتوائه كانت محور لقاء وزير الصحة وميقاتي..
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Lebanon News
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ان الاجتماع تناول موضوع انتشار وباء الكوليرا وكيفية احتوائه والادوار المطلوبة من الجميع للمساعدة في مكافحته ومنع انتشاره.

وقال الأبيض: "الخطة الوطنية لمواجهة انتشار الكوليرا في لبنان التي اعدتها وحدة ادارة المخاطر والكوارث عُرضت لدى رئاسة مجلس الوزراء، وبعد التداول، اتخذت عدة مقررات اولها ضرورة الاسراع في الاجتماع مع الجهات الدولية المانحة في السراي للبحث في كيفية المساعدة في مواجهة الوباء، وتسريع دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودفع المستحقات عن سنة 2021 للمستشفيات الحكومية والخاصة، وتلقينا تعهدا من وزارة المالية بتحويل المبلغ خلال يومين الى مصرف لبنان". 
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أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية والبلديات، فقد جرى الاتفاق على التعميم على كل البلديات بضرورة اجراء الفحوص الروتينية للمياه التي توزع عبر الصهاريج ومحلات توزيع المياه، وضرورة تعقيم هذه المياه بالكلورين بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والجمعيات الأهلية المدعومة، بحسب وزير الصحة.
 
 
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