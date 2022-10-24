وزير الزراعة بعد لقائه ميقاتي: تضافر الجهود الحكومية والأهلية كفيل وحده بتخطي هذه المرحلة الصعبة

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أننا "إستمعنا باسهاب الى وزير الصحة الذي شرح ما آلت اليه ازمة الكوليرا، التي تتفاقم وتؤثر على قطاعات عديدة منها قطاع المياه والزراعة".



وقال: "نحن في وزارة الزراعة نؤكد أننا سنخاطب وزارة الصحة لتفيدنا بالمناطق الأكثر تضررا في هذا الاطار، لتكون هناك مساحات جغرافية محددة يصار الى اجراء الفحوصات الكافية فيها للتأكد من احتمال وجود الوباء او عدمه، وبعد ذلك يصار الى توجيه تعاميم من خلال المصالح المحلية في كافة المحافظات"، مؤكداً ان "الأزمة مركّبة ولكن تضافر الجهود الحكومية والأهلية كفيل وحده بتخطي هذه المرحلة الصعبة."