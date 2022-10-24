مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والزراعة ومعهد البحوث الصناعية تقضي باعتماد مختبرات المعهد لإجراء فحوص المنتجات الغذائية

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وقع وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان والدكتور عباس الحاج حسن والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن مذكرة تفاهم بين الوزارتين والمعهد تقضي باعتماد مختبرات المعهد للقيام بفحوص المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليًا المعدة للإستهلاك المحلي أو للتصدير، وفقًا للوائح الفحوص وأسعارها والمهل القصوى لإنجازها والمعايير العلمية المعتمدة لكل عينة.وأشار الفرن إلى أن "معهد البحوث الصناعية يواصل عمله الدؤوب منذ عام 1998، ولم ننقطع يومًا عن النشاط وقت توقفت الإدارات الخاصة والرسمية في زمن جائحة كورونا."وقال: "الأزمات، يتجاوزها. التحديات، يتغلب عليها، هو للنمو الإقتصادي والحداثة والتطور والتكنولوجيا قيمة مضافة. لملء الفراغ السياسي، قد نكون الدواء أيضًا. مبدعونا ومختبراتنا قادرون على ابتداع الوصفة السحرية للمساهمة في بناء لبنان الغد."من جهته، لفت بوشكيان إلى أن "التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور ليس جديدًا، فهو قائم على التنسيق الكامل في مختلف الأمور المشتركة"، مشيرًا إلى أننا "نجدد اليوم تعاوننا في توقيع مذكرة التفاهم من أجل المحافظة على منظومة صحية صحيحة سليمة ومتكاملة، وبفضل مختبرات المعهد، نحن قادرون على ضمان النتائج المرجوة."وقال: "إنضم المعهد إلى إتحاد المختبرات الأوروبية، وأصبحت المختبرات فيه معتمدة من قبل هيئات إعتمادية في فرنسا وألمانيا وغيرهما. واليوم، مع بداية إنتشار الكوليرا والجهود الجبارة التي يبذلها الزميل الدكتور فراس الأبيض لمكافحة الوباء والحد من إنتشاره، فإن تركيزنا على الإنتاج الغذائي وفق المعايير والمواصفات يأتي في الإطار الصحيح، ويصب في المحافظة على سمعة المنتج اللبناني وانتشاره في لبنان وفي دول العالم."وحيا بوشكيان"العمل الصناعي الراقي الذي يرفع إسم لبنان، لا سيما الصناعات الغذائية"، وقال: "نريد صناعيين ملتزمين لكي ينجحوا مثل الصناعيين المتفوقين في صناعاتهم التي أوصلوها إلى دول عديدة. الصناعة ركن من أركان الإقتصاد المنتج، وبتحديثها ودعمها وحمايتها، تصبح قادرة على المساهمة في تحقيق النمو المطلوب وخفض العجز في الميزان التجاري وتأمين فرص العمل والتنمية المستدامة والإنماء المتوازن، وهذا ما نريده لبناء لبنان الغد، لبنان الفرص، لبنان الإنماء."كذلك، أشار وزير الزراعة إلى أن "هذه المختبرات التي نحن اليوم في صدد الشراكة معها، إنما هي موجودة ومتأصلة في عمل وزارة الزراعة، ونتمنى أن نوسع أكثر نحن من خلال التشبيك بين القطاعين العام والخاص."وقال: "إني حزين جدا أن أقول إن القطاع الخاص اليوم سبقنا بأميال لأسباب عدة، لكن نحن أبناء اليوم ونريد أن نؤسس لعمل في القطاع العام مستدام يؤسس إلى شراكة حقيقية تبني الثقة الداخلية والثقة مع الخارج لأني كوزير للزراعة أقول إن المعضلة الأساسية اليوم هي في الثقة أو عودة الثقة بيننا وبين المحيط العربي وبين المحيط الأبعد."ورأى أن "بهذه الشراكة نتحدث عن تصدير مئات آلاف الأطنان نصدرها، وترتجع شحنات بسيطة لا تتعدى الثلاثة في المئة، ونؤكد أن الصناعات الزراعية لدينا يمكنها أن تنافس ضمن المواصفات العالمية، خصوصًا أن لدينا مراكز بحوث متقدمة وكادرات ممتازة جدا وباحثين ممتازين جدًا، ولا ينقصنا شيء. وبالتالي، كل مكونات الدولة ونجاحها ونجاح المشروع موجود. إذن، نحتاج فقط إلى الإرادة التي هي اليوم على هذه الطاولة تؤسس لشراكة حقيقية، ونتمنى أن ينعكس هذا الأمر في السياسة، وعلينا إلتزام المواقيت الدستورية."