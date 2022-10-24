أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 14:43
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بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء.. هذا ما طلبه وزير التربية

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بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء.. هذا ما طلبه وزير التربية
Lebanon News
بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢٥ تشرين الاول بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف، من خلال انشطة توعوية تقام لهم قبل الظهر. 
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كما طلب من مديري المؤسسات التعليمية والاهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر او عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.
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