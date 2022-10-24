أخبار لبنان
24 تشرين الأول 2022 - 15:40
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سعادة الشامي لـ"#عشرين_30": الحاجة لصندوق النقد لا مفر منها... وليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين

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Lebanon News
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال جاهزًا، لكن إذا طال الوقت، يمكن إعادة النظر ببنوده مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغير.

وفي حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "قانون السرية المصرفية مقدس في لبنان، والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته."
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وأكد الشامي أن الحاجة لصندوق النقد لا مفر منها، والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع الصندوق.

وأشار إلى ثمة نوع من التجني على صندوق النقد، قائلًا إن "الظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط."

ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء أن ترسيم الحدود اليوم من شأنه أن يسرع الإصلاحات لا أن يؤخرها.

ولفت إلى أنه ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين، وسيكون هناك ضرر، لكن القانون الذي يعمل عليه سيحدد التعامل مع الودائع.

وأكد الشامي أن من يمثل في المحافل الدولية لم يخذله ورئيس الوزراء يدعمه ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد، مؤكدًا أن تركيزه على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية.
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