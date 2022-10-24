سعد الأزهري لـ"#عشرين_30": لا يمكننا كمصارف الخروج من السوق... وأتفهم غضب المودعين

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شدد رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري على أنه "لا يمكننا كمصارف الخروج من السوق، وكنا نعلم بالمخاطر الموجودة لكننا لم نكن نعلم بالإنيهار الآتي."وأشار، في حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، إلى أننا "نعاني اليوم من أزمة نظامية وفوق الـ80% من سيولة المصارف من الودائع في البنك المركزي من أصل 100 مليار دولار،" معتبرًا أن "يجب ألا يتحمل المودعون مع المصارف خسائر المركزي."وقال الأزهري: "أتفهم غضب المودعين، وللأسف وضعت المصارف بوجه المودعين بدل من توضيح الحقوق والواجبات، ونحن نريد حلًا عادلًا وشاملًا، حتى لو تأخر هذا الحل."ولفت إلى أننا "في مرحلة نحتاج فيها إلى تعاون الجميع من أجل حل المشكلة، وبشكل عام نحن ضد إستنزاف إحتياطي البنك المركزي لأنه يؤثر على قدرتنا برد الودائع."