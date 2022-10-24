كريم ضاهر لـ"#عشرين_30": من لا مصلحة لديه بالقيام بإصلاحات في لبنان يريد أن يعرقل الإتفاق مع صندوق النقد

الإعلان

أوضح رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين كريم ضاهر أن مصرف لبنان يسدد المدفوعات بدلًا من الدولة اللبنانية وهو بحاجة للعملة الصعبة، قائلًا: "من أين يأتي بهذه العملة؟ إما من الإحتياطي الإلزامي وإما من طرق أخرى مثل الإجراءات التي نشهدها، وعندما ينفد هذا الإحتياطي سيلجأ إلى الذهب."وفي حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، أشار ضاهر إلى أن "هناك تمهيد لإعادة هيكلة المصارف، لكن أخشى من عدم إمكانية بعض المصارف من تأمين الودائع بحدها الأقصى،" لافتًا إلى أن "هذه الودائع ستذهب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وهذا يطعن بالمساواة بين اللبنانيين ويمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري."ورأى أن "من ليس لديه مصلحة بالقيام بإصلاحات في لبنان وإجراء محاسبة يريد أن يعرقل الإتفاق مع صندوق النقد الدولي،" وقال: "من خلال تواصلنا مع الصندوق، شعرنا أنه تلقف هواجسنا من خلال إدخال موضوع السرية المصرفية وحقوق المودعين على الشروط وهو ليس سلطة وصاية على لبنان."