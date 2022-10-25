أخبار لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 02:03
Back

لقاء جمع نوابا في دارة مخزومي: للتمسك في الطائف وسيادة لبنان واستقلاله

لقاء جمع نوابا في دارة مخزومي Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتفاق الطائف, سيادة, نواب ,مخزومي,لقاء جمع نوابا في دارة مخزومي
episodes
لقاء جمع نوابا في دارة مخزومي: للتمسك في الطائف وسيادة لبنان واستقلاله
Lebanon News
التقى كل من النواب اشرف ريفي، رامي فنج، بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، ياسين ياسين، وضاح الصادق، أحمد الخير، وليد البعريني، إيهاب مطر، عبد الرحمن البزري إلى مائدة عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي. 

وشدد النواب على التمسك باتفاق الطائف والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه، مؤكدين على التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته.
الإعلان

واتفق النواب الحاضرون على العمل سوياٌ لمساعدة اهلهم في مختلف المناطق في غياب تام للدولة. 

وشددوا على التعاون لتحسين أوضاع أهلهم خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وسط الانهيار التام لمؤسسات الدولة، وغياب المؤسسات الضامنة.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً