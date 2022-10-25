لقاء جمع نوابا في دارة مخزومي: للتمسك في الطائف وسيادة لبنان واستقلاله

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التقى كل من النواب اشرف ريفي، رامي فنج، بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، ياسين ياسين، وضاح الصادق، أحمد الخير، وليد البعريني، إيهاب مطر، عبد الرحمن البزري إلى مائدة عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي.وشدد النواب على التمسك باتفاق الطائف والحفاظ عليه واستكمال تطبيقه، مؤكدين على التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وعروبته.واتفق النواب الحاضرون على العمل سوياٌ لمساعدة اهلهم في مختلف المناطق في غياب تام للدولة.وشددوا على التعاون لتحسين أوضاع أهلهم خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وسط الانهيار التام لمؤسسات الدولة، وغياب المؤسسات الضامنة.