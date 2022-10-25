حنكش للـLBCI: لن نتخلّى عن معوض والحكومات لا تُشكل قبل 5 ايام من انتهاء العهد

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شدد عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الياس حنكش على أنهم لن يتخلوا عن مرشحهم لرئاسة الجمهورية ميشال معوض وسيحاولون قدر المستطاع ايصاله إلى سدّة الرئاسة.وأوضح حنكش، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن مرشحهم، اي معوض، واضح المعالم والتوجهات.ورفض التعاطي باستخفاف مع المهل الدستورية والاستهتار لان ذلك يؤدي بالبلد نحو الخراب.واعتبر النائب الكتائبي أن الحكومات لا تُؤلّف قبل ٥ أيام من إنتهاء العهد، مشددا على أن الكتائب ضد أي حكومة لأن الأهم هو إنتخاب رئيس للجمهورية.وقال حنكش:" اتفاق الطائف دستورنا لكن يجب تعديله من ناحية التنفيذ لانه يتضمن ثغرات تعطل الامور السياسية في البلد".وفي سياق آخر، رأى أن ترسيم الحدود مع سوريا أمر ممتاز وضروري، لافتا من جهة أخرى إلى أن هناك معتقلين لبنانيين في السجون السورية لم يتحدث الرئيس ميشال عون عنهم طيلة عهده.