وزارة الصحة تحذر من النظر إلى قرص الشمس خلال فترة الكسوف

الصحة تحذر المواطنين

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LBCI News Lebanon

حذّرت وزارة الصحة العامة في بيان المواطنين من النظر الى قرص الشمس مباشرة أو عبر النظارات خلال فترة الكسوف الجزئي التي يشهدها لبنان ظهر اليوم الثلاثاء في 25 تشرين الاول، بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر، لما في ذلك من مخاطر على شبكة العين.