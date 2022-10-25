جيمي جبور للـLBCI: نريد رئيسًا اليوم قبل الغد وعندما لا نرشّح رئيس كتلتنا نكون جديين

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شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور على وجوب إتمام العمل في موضوع رئاسة الجمهورية خارج أروقة المجلس النيابي.وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "نريد رئيسًا اليوم قبل الغد وعندما لا نرشّح رئيس كتلتنا نكون جديين في موضوع رئاسة الجمهورية".واعتبر أن كل الكتل مدركة أن جلسة الامس لإنتخاب رئيس للجمهورية والجلسات التي سبقتها هي لجس النبض ولتمرير الوقت.ورأى أن كتلة التيار الوطني الحر منفتحة على البحث الجدي في الموضوع الرئاسي، مشيرًا الى وجود جو عام من التعطيل.ولفت، في موضوع الترسيم مع سوريا الى أن للبنان وسوريا مصلحة استخراج الغاز والنفط، معتبرًا أن الترسيم يبدأ بالحدود البحرية.