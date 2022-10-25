أخبار لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 05:21
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السفير السوري من بعبدا: من مصلحة سوريا ولبنان أن يتلقيا وحدث لبس فيما خص زيارة الوفد اللبناني الى سوريا

عبد الكريم:حريصون على تطوير العلاقات بين البلدين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحدود, سوريا ,السفير السوري,عبد الكريم:حريصون على تطوير العلاقات بين البلدين
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Lebanon News
أكد السفير السوري علي عبد الكريم أن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية، في سوريا ولبنان "الشقيقين"، نسبتها كبيرة تحرص على تطوير العلاقات بين البلدين.

وتمنى بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أن يتعافى البلدين، معتبرا ان التحديات تفرض التنسيق فيما بينهما ومن مصلحة سوريا ولبنان أن يتلقيا.

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من جهة أخرى، أوضح عبد الكريم ان هناك لبس حدث فيما خص زيارة الوفد اللبناني الى سوريا للتشاور في ترسيم الحدود، مؤكدا أن الموعد لم يلغَ بل يُتفق عليه لاحقا بسبب ارتباطات سابقة في سوريا.

وعن ملف الناوحين السوريين في لبنان، رأى السفير السوري أن الدول المانحة هي التي تحرض وتشوّش على عودتهم إلى سوريا، مشيرا إلى أن بلاده مسهّلة ومرحبة في هذا الملف.
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