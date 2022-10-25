كركي شرح آلية تطبيق الزيادة على الأجر الشهري للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 694 شرح بموجبها آلية تطبيق الزيادة المالية لاشتراكات الصندوق بجميع فروعه كالتالي:-إضافة 600 الف ل. ل. على أساس الأجر الشهري، و 28 الف ل.ل. على أساس الأجر اليومي الذي كان يتقضاه الأجراء في 2022/9/30، اعتبارا من 2022/10/1.تضاف هذه الزيادات الى الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات لفروع الضمان لتصبح على الشكل الآتي:-600.000 ل.ل. بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة .-3.425.000 ل.ل. بالنسبة لفرع التقديمات العائلية والتعليمية.كما تعدّل اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين واشتراكات باعة الصحف والمجلات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، اعتباراً من2022/10/1 لتصبح :- 206.000 ل.ل. شهرياً- 7.000 ل.ل. يوميًاوأمل كركي أن تضافر جهود أطراف الانتاج الثلاثة في لجنة المؤشر من أجل التوصل الى زيادة إضافية للرواتب في القريب العاجل نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها عمال ومستخدمو لبنان.