عربيد بعد لقائه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: هذا اللقاء هو بداية للتعاون... مجدلاني: سيكون هناك تعاون في القطاع الزراعي

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شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد بعد لقاء عمل جمعه بوزير التنمية الاجتماعية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني على أن هذا اللقاء هو بداية للتعاون.وكشف أنه تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين المجلسين وذلك من ضمن التعاون العربي، متمنياً ان يتم في المرحلة المقبلة اقامة ورش عمل من اجل بناء القدرات وتعميم الفائدة بما يخدم مصلحة البلدين اللبناني والفلسطيني.وقال عربيد: "تباحثنا في الهم الاقتصادي المشترك بين البلدين سيما الهم الاجتماعي واستمعنا الى امور مفيدة من الممكن ان تكون المدخل الى تعاون مستقبلي خصوصًا في المجال الزراعي الذي يعنينا كثيراً".من جهته تحدث مجدلاني عن علاقات التعاون والتنسيق والجهد المشترك بين المجلسين.واعتبر أن الاقتصاد بقدر ما هو عامل محرك للنمو والتنمية في كل بلد انما هو ايضاً عامل محرك لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول.واشار مجدلاني الى انه تم البحث خلال اللقاء في موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان وكيفية معالجة الوضع القانوني لها في ضوء مذكرات التفاهم التي وُقعت بين وزراء العمل للبلدين اضافةً الى موضوع تطوير العلاقات والتبادل المشترك للخبرات سيما في قطاع الزراعة، لافتاً الى ان ازمة الغذاء العالمي باتت من اهم القضايا التي تهدد الامن الغذائي في العالم سيما في البلدان النامية والفقيرة.وأعلن انه سيكون هناك اتفاق اطار للتعاون المشترك في القطاع الزراعي مشيراً الى ان هناك في دولة فلسطين خبرات ومعارف زراعية فيما يتعلق بالزراعة الحديثة.وقد عقد اللقاء بين عربيد ومجدلاني في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، وعضوي هيئة مكتب المجلس صلاح عسيران وانيس ابو دياب ومن الجانب الفلسطني سكرتير الساحات العربية لجبهة النضال جمال خليل.