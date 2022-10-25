الحجار من مركز الامن العام في اللبوة: جئنا للاطلاع على سير التحضير للعودة الطوعية للنازحين فلبنان لم يعد يحتمل

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زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار مركز الامن العام في البقاع الشمالي في بلدة اللبوة، المعني بشؤون النازحين في عرسال والجوار، وذلك قبل ٢٤ ساعة من تسيير الرحلات الطوعية عند السادسة من صباح يوم غد الأربعاء.وكان في استقبال الحجار رئيس جهاز المخابرات في الجيش بقاعا العميد ملحم حدشيتي، ورئيس دائرة بعلبك - الهرمل المقدم غياث زعيتر، ورئيس مركز الامن العام في اللبوة الرائد حمودي الجباوي والرائد مجدي عباس عن شعبة الأمن القومي .واعتبر الحجار أن زيارة اللبوة وعرسال هي زيارة قبل نقطة بداية الصفر للقافلة الاولى للعائدين طوعيا الى سوريا.اضاف:"زيارتنا للاطلاع ميدانيا من الاجهزة الأمنية والنازحين السوريين، على كيفية اتمام عملية العودة الطوعية بشكل آمن. رسالتنا اليوم لها اتجاهان: لنطمئن على العودة بأنها آمنة من دون ضغوط، ولنطمئن بالا يكون البقاء نتيجة تحفيز على اغراءات ومساعدات مغلوطة لعدم التزام الناس العودة الطوعية".تابع:" استمعنا الى آلية التسجيل وهموم الأمن العام، وسنستمع ونقيم بشكل فعلي لنواكب المجموعة الأولى التي ستتوجه طوعيا من عرسال الى الحدود اللبنانية".وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن احد أهداف زيارتنا التحقق مما اذا كان هناك ضغوط، وما يهمنا هو عودة السوريين الى بلادهم طوعيا، مقابل الا نرسلهم مجبرين.، مشددا على أن لا ضغوط او ترهيب، النازحون يريدون العودة الى بلدهم طوعيا، وجئنا لنتأكد من ان الجمعيات لا تقوم بدور ضاغط من أجل بقائهم في لبنان.