ميقاتي يوقّع قانون السرية المصرفية ويعقد سلسلة لقاءات

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ووقّع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قانون السرية المصرفية، كما ورد من رئاسة مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية.وعقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية ووزارية في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروتي شيا.كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين التي قالت بعد اللقاء: "ناقشت مع رئيس الحكومة متابعة دعمنا لاستراتيجية التحول الرقمي التي اطلقناها بنجاح الأسبوع الماضي في السراي، وبحثنا في ماهية الخطوات المقبلة".اضافت: "كما ناقشنا سبل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأليات التنسيق اللبنانية المتمثلة بـ"هيئة إدارة الكوارث والازمات" التابعة لرئاسة الحكومة لمكافحة تفشي وباء الكوليرا في لبنان".واستقبل رئيس الحكومة، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وفدا دوليا يمثل "مبادرة استرداد الأموال المسروقة" برئاسة الدكتور بدر البنا.وشاركت في اللقاء القاضية رنا عاكوم المكلفة بمهام نقطة الاتصال من قبل وزارة العدل.واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وشؤون الوزارة.