أخبار لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 07:49
25/10/2022 07:49:57
لقاء بين كتلة الإعتدال الوطني ووفد من كتلة اللقاء الديمقراطي
لقاء بين كتلة الإعتدال الوطني ووفد من كتلة اللقاء الديمقراطي
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LBCI News Lebanon
في اطار التشاور في الملف الرئاسي، تواصل كتلة الإعتدال الوطني لقاءاتها مع الكتل النيابية، وقد التقت اليوم في مقرها وفدا من كتلة اللقاء الديمقراطي الذي اكد على التنسيق مع الكتلة ليس في الملف الرئاسي وحسب وانما في المرحلة المقبلة في لبنان.
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