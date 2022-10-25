عون: حل مسألة التشكيل بسيط جداً

الإعلان

رأى الرئيس ميشال عون أن ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، وعندما يأتي دور "التيار الوطني الحر" في عملية التسمية يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية.واشار خلال دردشة مع الاعلاميين الى تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة والمدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد، وقال: "حل مسألة التشكيل بسيط جداً وقد طلبنا من الرئيس نجيب ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساء لإصدار المراسيم".واذا حصل شغور رئاسي، قال: "ستكون الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة".