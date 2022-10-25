ضبط نحو ١٦٠ الف حبة كبتاغون مهرّبة من المطار باتجاه سلطنة عمان

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LBCI News Lebanon

اعلنت مديرية الجمارك انه بتاريخ ٢٤ تشرين الاول 2022 ضبطت جمارك المطار، وبالتعاون مع جهاز أمن المطار، نحو ١٦٠ الف حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية ومتجهة الى سلطنة عمان عن طريق الدوحة.

وأوقفت الجمارك المرسل، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص .