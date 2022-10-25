المركز اللبناني للبحوث والدراسات عرض أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتفاق الطائف, وثيقة الوفاق الوطني,المركز اللبناني للبحوث والدراسات,المركز اللبناني للبحوث والدراسات عرض أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف

LBCI News Lebanon

تحت عنوان العبور الى الاستقلال الثالث، عرض المركز اللبناني للبحوث والدراسات أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف.



وفي مؤتمر حواري تخلله مداخلات قانونية بحث المشاركون من احزاب المعارضة، وضعية حزب الله وربطها بعملية ترسيم الحدود.