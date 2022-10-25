أخبار لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 13:55
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المركز اللبناني للبحوث والدراسات عرض أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف

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Lebanon News
تحت عنوان العبور الى الاستقلال الثالث، عرض المركز اللبناني للبحوث والدراسات أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف. 

وفي مؤتمر حواري تخلله مداخلات قانونية بحث المشاركون من احزاب المعارضة، وضعية حزب الله وربطها بعملية ترسيم الحدود.
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