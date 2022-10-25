أخبار لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 13:55
25/10/2022 13:55:45
المركز اللبناني للبحوث والدراسات عرض أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف
المركز اللبناني للبحوث والدراسات عرض أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف
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LBCI News Lebanon
تحت عنوان العبور الى الاستقلال الثالث، عرض المركز اللبناني للبحوث والدراسات أهمية وثيقة الوفاق الوطني والتمسك باتفاق الطائف.
وفي مؤتمر حواري تخلله مداخلات قانونية بحث المشاركون من احزاب المعارضة، وضعية حزب الله وربطها بعملية ترسيم الحدود.
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