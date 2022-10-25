وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور.. ولهذا السبب انتخبت ميشال معوض لرئاسة الجمهورية

وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار التغييريين, لبنان, رئاسة الجمهورية, ميشال معوض, قائد الجيش, حوار المرحلة,وضاح صادق,وضاح صادق لـ"حوار المرحلة": انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور..

LBCI News Lebanon





وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، اعتبر أنه "لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة"، سائلاً "كيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟".

الإعلان

وفي هذا السياق، كشف ان "النائبة حليمة قعقور وضعت فيتو على اسم صلاح حنين"، لافتاً الى انه "كتكتل التغييريين كان لدينا الهدف نفسه ولكن رؤية مختلفة وأنا وفراس حمدان على علاقة طيبة".



وبالتالي أعلن أنهم "اتفقوا على اسم سليم اده قبل 10 دقائق من دخولهم الجلسة واسم صلاح حنين طُرح قبل ايام فقط عندما رآه أحد الناشطين عبر الاعلام وقرروا انتخابه وهذه كانت مشكلتي معهم".



وأكد صادق ان "انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور وصلاح حنين شخصية مميزة ولا يمكننا "كب اسمه" بهذه الطريقة"، لافتاً الى أن ملحم خلف هو من طرح اسم سليم اده.



وقال: "للتغييريين وزن في المجلس النيابي، ومعوض تواصل معي ومع مارك ضو، ولكن لم يكن هناك اجماع على اسمه".



وسأل: "ما مشكلة ميشال معوض ؟ لماذا يرفضه التغييريون؟ فهو سيادي ونظيف وهذا الاهم، وأسامة سعد كان حليف الحزب ويرفض ميشال معوض فقط لأنه كان بتكتل لبنان القوي". اوضح النائب وضاح صادق سبب انتخابه ميشال معوض لرئاسة الجمهورية قائلاً: "التغييريون يجب أن يكونوا سياديين ولهذا انا انتخبت معوض ولم أنتخبه من قبل لأنني اتّبعت سابقا قرار التكتل والآن أصبحت خارجه وانتخاب ادّه كان خطأ".وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، اعتبر أنه "لدى تكتل التغييريين رؤية مختلفة فلكل شخص من النواب الـ13 خلفية مختلفة"، سائلاً "كيف يمكننا العمل من دون آلية تصويت؟".وفي هذا السياق، كشف ان "النائبة حليمة قعقور وضعت فيتو على اسم صلاح حنين"، لافتاً الى انه "كتكتل التغييريين كان لدينا الهدف نفسه ولكن رؤية مختلفة وأنا وفراس حمدان على علاقة طيبة".وبالتالي أعلن أنهم "اتفقوا على اسم سليم اده قبل 10 دقائق من دخولهم الجلسة واسم صلاح حنين طُرح قبل ايام فقط عندما رآه أحد الناشطين عبر الاعلام وقرروا انتخابه وهذه كانت مشكلتي معهم".وأكد صادق ان "انتخاب قائد الجيش مخالف للدستور وصلاح حنين شخصية مميزة ولا يمكننا "كب اسمه" بهذه الطريقة"، لافتاً الى أن ملحم خلف هو من طرح اسم سليم اده.وقال: "للتغييريين وزن في المجلس النيابي، ومعوض تواصل معي ومع مارك ضو، ولكن لم يكن هناك اجماع على اسمه".وسأل: "ما مشكلة ميشال معوض ؟ لماذا يرفضه التغييريون؟ فهو سيادي ونظيف وهذا الاهم، وأسامة سعد كان حليف الحزب ويرفض ميشال معوض فقط لأنه كان بتكتل لبنان القوي".

وأكد أنه كان سيلتزم بقرار تكتل التغييريين في حال تم الاتفاق على مرشح جدي وميشال معوض هو مرشحه لأنه مقتنع بشخصه.



ورداً على سؤال، أجاب: "حزنت لخروجي من التكتل ولكن تحررت لأنني لم أرد أن انتخب سليم اده وغيره".



كما كشف صادق أن "اتخاذ القرارات لا يتم بطريقة ديمقراطية داخل تكتل التغييريين وهذا الأمر لم يناسبه ولم يتوافق بأمور عدة مع حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ولكن لا خلافات بينهم".



وحمّل الشعب اللبناني مسؤولية ما يحصل لأنه انتخب نواب المنظومة، وقال: "نحن "نركض ليل نهار" ولكن هؤلاء النواب يقفون بطريقنا".



وحول اعتبار حليمة قعقور بأن حزب الله هو حزب شرعي في لبنان كغيره، أجاب صادق: "تسطفل" والحزب ينادي بدولة مدنية".



ولفت في هذا الاطار الى أن "الحزب واضح وأعلن أنه يعمل وفق المرجعية الإيرانية ولكن التيار الوطني الحر أيضا لديه مخالفات وحركة أمل حليف الحزب أيضا".



أما حول انتخابات اللجان، فقال: "لم ننسق قبيل الجلسات، وحزنت بعد خسارة ابراهيم منيمنة، ومارك ضو تواصل معي قبل الجلسة وأخبرته أننا سنخسر اذا لم يترشح مع منيمنة وهذا ما حصل، وهذا خطأ التكتل ككلّ".

وحول ما يُقال عن النواب التغييرين، أوضح صادق أننا لسنا "نواب الخيبات" كما يقال والنواب الذين يتهموننا بهذا الامر لا يفعلون شيئا فقط يسجّلون التعليقات، مؤكداً أن "تكتل التغييرين فشل وهناك خيبة عند بعض الناخبين".



وقال: "مبادرة التغييريين لم تسقط بل "نحنا سقّطناها" ومبادرتنا نصّت على اهمية السيادة ومعالجة سلاح الحزب غير الشرعي بالاضافة إلى سلاح المخيمات ايضاً".



وأكد ان "هدفنا الاساسي كتغييريين إزاحة هذه السلطة وضرورة الاصلاح والمحاسبة ولكن نختلف على الطريقة والتفاصيل ولا أحد من النواب الـ13 مع سلاح الحزب غير الشرعي والياس الجرادي ليس مع سلاح الحزب بل تم تحريف كلامه".

كما أكد أن "تكتل التغييريين ما زال على حاله ولن أنعيه الآن، ولكنهم في حال تخبط وجمود تام واتمنى أن يتم الاتفاق مجددا على المبادئ الاساسية، ولن أعود من دون الامضاء على ورقة شروط من كافة نواب التكتل".



وشدد على انه لا يحاول جرّ التكتل إلى مبادئ 14 آذار ولكنه متمسك بمواقفه إذ لا يمون عليه لا سفير ولا نائب ولا رئيس".



ورأى أنه "صعب توحيد المعارضة تحت اسم ميشال معوض واعتقد انه قد يتم الاتفاق على اسم صلاح حنين".

وكشف صادق أنه "لا يقوم بتشكيل تكتل حاليا ولكن يتمنى تشكيل تكتل مع مارك ضو ونجاة صليبا وعبدالرحمن البزري وغيرهم".

ورداً على سؤال، قال صادق: "لا أعتقد أن سعد الحريري يؤثر على قرار "الاعتدال الوطني" حول مرشحهم الرئاسي وحثهم على عدم دعم ميشال معوض".

وحول تلبيته دعوة السفير السعودي، قال: "تعرفت على السفير خلال مناسبة وبعدها التقينا للكلام حول المبادرة السعودية وانا رفضت الذهاب إلى دار الفتوى كنائب لأنه لدي قرار سياسي واضح وصريح".



أما حول عشاء السفارة السويسرية، فقال: "أنا لم أشارك بهذا العشاء بل ذهبت واعتذرت عن المشاركة وتم التقليل من أهمية هذا العشاء الذي تم الغائه".

وأضاف: "السفارة السويسرية دعت للتشاور حول المرحلة المقبلة، ولدي "عتب" على منيمنة لأنه لم يلقِ التحيّة علي، وتفاجئت بمعرفتي بهذا العشاء من الإعلام، وهو عشاء يتمّ التحضير له منذ عدة أشهر والحزب شريك أساسي به واعتقد أنه بتوجيه فرنسي".

وحول دعوة جبران باسيل للحوار حول اتفاق الطائف، أكد صادق أن "رئيس الجمهورية يملك الحقّ بالدعوة للحوار للعمل على تطوير اتفاق الطائف وليس لتكريس مبدأ المحاصصة".

من جهة أخرى، رأى أن "الرئيس ميشال عون عطل البلد على مدى 6 سنوات، تحت ذريعة أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فالرئيس باستطاعته التعطيل والتصرّف إذا ما أراد، و"ضحكت كتير" عندما تكلم باسيل عن رفضه لرئيس مواجهة وكأن عون أتى من "Disney land".

حكومياً، كشف أن "معلوماته تقول إن موضوع تشكيل الحكومة فشل"، لافتاً الى ان "الدستور ينص على انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى الحكومة لكنه لم يأت على ذكر نوع الحكومة، والدستور "مش مفصّل" على قياس جبران باسيل".



وحول موضوع الترسيم، اعتبر ان "على مجلس النواب الموافقة على وثيقة الترسيم واعترضت بلجنة الأشغال على ذكر دولة إسرائيل في الرسالة الاميركية اكثر من عشرين مرة وأكثر من عارضني كان نواب الحزب".