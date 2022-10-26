مؤتمر حواري بعنوان "العبور إلى الاستقلال الثالث": إنها مسؤولية وطنية مشتركة

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نظّم المركز اللبناني للبحوث والدراسات LCRS Politica مؤتمرا حواريا من أربعة محاور تحت عنوان "العبور إلى الاستقلال الثالث"، بدعوة من المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان، وبحضور النائب أشرف ريفي والنواب السابقين هنري حلو وأنطوان زهرا.ورأى المشاركون أن لبنان "تحت الإحتلال الإيراني بقوّة ميليشيا حزب الله وسلاحه الذي لا يستند لأية شرعية دستوريّة"، مؤكدين رفضهم الإقتتال الإهلي، مختارين طريق الشرعية الدستورية والشعبية لكي نعود بلبنان إلى مساره التاريخي السيادي والديمقراطي.وشددوا على أن العبور إلى الإستقلال الثالث بعد الأول في العام 1943 والثاني في العام 2005 هو مسؤولية وطنية مشتركة.وأصدر المجتمعون توصيات بعد المؤتمر الحواري:"- نتمسك بالدستور وباتفاق الطائف نصاً و روحاً بوصفه العقد الوطني المرتكز على العيش المشترك ونهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان.- نتقيّد بالمبادرة العربية للسلام لحلّ النزاع العربي القائم مع إسرائيل.- نتمسّك بقرارات الشرعية الدولية وبالتحديد الـ 1559، 1680، 1701 و 6502.- نرفض الكلام عن أي استراتيجية دفاعية خارج إطار اتفاق الطائف والقرار 1701.-نطالب نواب الأمة مناقشة نصّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل داخل مجلس النواب.- نطالب بترسيم الحدود البرية مع اسرائيل واستكمال تنفيذ القرار 1701.- نطالب بترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا تنفيذاً للقرار 1680.- نطالب السلطة اللبنانية شرح موقف النظام السوري لعدم تسليم المستندات التي تؤكّد لبنانية مزارع شبعا وإيداعها الأمم المتحدة.- نرفض مشاركة أيّ جهة في حكومة تعتمد "جيش وشعب ومقاومة".- نؤيّد إنتخاب رئيس او رئيسة للجمهورية يتبنى/ تتبنى النقاط المطروحة.- نرفض مشاركة أي جهة في أي حوار وطني خارج المؤسسات الدستورية.-نوجّه نداء إلى كلّ القوى السياسية المؤتمنة على فكرة لبنان للتضامن فيما بينها لأن المعركة-تتطلّب جمع الوطنيين في المجتمع والطوائف والأحزاب."