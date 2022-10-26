حجار واكب عودة النازحين من وادي حميد: القرار السياسي إتخذ بالعودة الطوعية

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إنطلقت الرحلة الطوعية لمئة عائلة من النازحين السوريين من نقطة تجمع الشاحنات والآليات والجرارات الزراعية في وادي حميد باتجاه مدينة الملاهي في جرود عرسال على السلسلة الشرقية، نحو النقطة الحدودية إلى معبر الزمراني فالقلمون الغربي نحو قرى فليطة الجراجير المشرفة، النبك ودير عطية.وواكب الرحلة نحو الحدود اللبنانية السورية وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار بمؤازرة أمنية من مخابرات الجيش في البقاع الشمالي، فيما تولى جهاز الأمن العام عملية التسجيل والتدقيق والتحقق من أسماء العائدين.وقال حجار: "هذا اليوم وطني بإمتياز، مواكب الرحلات الطوعية إنطلقت حتى نقطة الحدود اللبنانية - السورية، لا نقوم باستعراض أعداد النازحين، القرار السياسي إتخذ، العودة ثم العودة، هناك دفعات أخرى، وسنستمر".