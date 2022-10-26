عبد المسيح للـLBCI: لن نتخلى عن معوض لرئاسة الجمهورية وهو مرشح وحدة المعارضة

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أكد عضو كتلة تجدد النيابية أديب عبد المسيح أن الكتلة لن تتخلى عن مرشحها النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن معوض مرشح وحدة المعارضة ورشّحته الاكثرية المعارضة.ورأى عبد المسيح، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن تكتل الاعتدال الوطني يلعب لعبة التوقيت، مؤكدا أن ليس لديه فيتو على اسم ميشال معوض لانه سيادي بنظرهم، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الامر بحاجة إلى وقت.وشدد على أن الهم الاكبر هو توحيد صفوف المعارضة، كاشفا أن بعض النواب التغييريين والمستقلين الذين لم يسموا معوض سابقا ليس لديهم اعتراض على اسمه.واعتبر عبد المسيح أن المرحلة تتطال رئيسا قوي ويتمتع بإجماع.وفي سياق منفصل، وتزامنا مع انطلاق رحلات العدة الطوعية للنازحين السوريين، أكد عضو كتلة تجدد النيابية أنه يشجع العودة الطوعية مع احترام الانسانية، معتبرا أنهم يشكلون عبئا أمنيا واقتصاديا على لبنان.ورأى أن الاكثرية من هؤلاء النازحين يبقون في لبنان لانهم يحصلون على إفادة مالية من منظمات دولية.