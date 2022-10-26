الحشيمي للـLBCI: من الضروري وجود لقاء جامع للسنة في هذه المرحلة

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أوضح النائب د. بلال الحشيمي أن "التجمع النيابي الذي حصل عند النائب فؤاد مخزومي كان مهمًا جدًا وهو استكمالًا للقاء دار الفتوى."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، لفت إلى أن "اللقاء الذي حصل في دارة مخزومي كان للم الشمل ووضعنا لأسس موحدة لانتخاب رئيس للجمهورية."وأكد أنه "من الضروري وجود لقاء جامع للسنة في هذه المرحلة لأن هناك تكتلات عدة موجودة، وبالتالي إذا لم نوحدها، فلن نصل إلى النتائج المرجوة التي ينتظرها الشارع كانتخاب رئيس للجمهورية."وشدد الحشيمي على أن "دار الفتوى حجر أساس،" مشيرًا إلى أن "المفتي دريان حاول تقريب العلاقات لكنها تحتاج إلى وقت كي تنضج."