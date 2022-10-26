أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 06:42
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حاجات صيدا المعيشية ومطالب الناس بين دريان والنائب سعد

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Lebanon News
بحث النائب اسامة سعد مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حاجات صيدا المعيشية ومطالب الناس في ظل الازمات الخانقة. 
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