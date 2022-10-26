الاستحقاق الرئاسي بين شمعون ومعوض: المطلوب من المعارضة توحيد صفوفها والمسألة ليس مسألة تحدي

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الاستحقاق الرئاسي والتشاور في كيفية توحيد القوى من اجل التوصل لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، حضر خلال اجتماعِ رئيسِ حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون، والنائب ميشال معوض في البيت المركزي لحزبِ الوطنيين الاحرار.وشدد معوض بعد اللقاء على أن المطلوب من المعارضة توحيد صفوفها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من تنوعها واختلافاتها وذلك لوضع رؤية موحدة والوصول إلى وفاق حقيقي.وأكد أن الأولوية في لبنان هي لإنتخاب رئيس جمهورية، معتبرا أن أي حوار يجب أن يكون حول هذا الملف لكنه ليس البديل عن جلسات إنتخاب الرئيس.وأشار شمعون من جهته إلى أنهم ثابتون بموقفهم بترشيح معوض لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هدفهم ليس التهديد أو الخضوع للتهديد والمسألة ليس مسألة تحدي.وقال:" السلاح الموجود عند البعض موجود عند الآخر وكل لبنان مسلح، و"يا ريت" السلاح موجود اليوم بيد الشرعية فقط".