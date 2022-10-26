أخبار لبنان 26 تشرين الأول 2022 - 07:33 26/10/2022 07:33:03 "توتال" لم تتنازل عن حصة الـ٤٠% التي تملكها في الكونسورتيوم الذي يفترض أن يعمل في البلوك ٩

"توتال" لم تتنازل عن حصة الـ٤٠% التي تملكها في الكونسورتيوم الذي يفترض أن يعمل في البلوك ٩

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,توتال,"توتال" لم تتنازل عن حصة الـ٤٠% التي تملكها في الكونسورتيوم الذي يفترض أن يعمل في البلوك ٩

LBCI News Lebanon

كشفت مصادر مطلعة أن شركة توتال الفرنسية لم تتنازل عن حصة الـ٤٠% التي تملكها في الكونسورتيوم الذي يفترض أن يعمل في البلوك رقم ٩، بل قامت بنقلها إلى شركة تابعة لها تدعى داجا ٢١٥.



وفي التفاصيل أن شركة توتال التي كان يفترض أن تعمل في البلوك رقم ٩ هي شركة TOTAL EP LEBANON وهي شركة تابعة لتوتال الأم ولكنها شركة مسجلة في لبنان. وبالتالي، فبموجب إتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يحق لها العمل في البلوك رقم ٩ وتحديدًا بقعة قانا منعًا لأي تطبيع ولذلك جرى نقل حصة الـ٤٠% لشركة أخرى تابعة لتوتال غير مسجلة في لبنان. الإعلان

الإعلان