وزارة الصناعة تلزم مصانع الثلج إجراء فحوص دورية لمنتجاتها

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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في قرار الزام مصانع الثلج إجراء فحوصات دورية لمنتجاتها.وجاء في القرار:"إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰(تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ ( إحداث وزارة الصناعة)،بناء على المرسوم رقم۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸( تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ۲۰۰١/٤/٥( تصنيف المؤسسات الصناعية)،بناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاریخ ٢٠٠٢/٦/١٢( تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيصبإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،بناء على المرسوم رقم 9765 تاریخ ۲۰۰۳/۳/۱۱ (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،بناء على القرار رقم ٩١٦٣/ت تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/١٥ الصادر عن وزير الصناعة (الشروطوالمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعبئة مياه الشرب)،و حفاظاً على السلامة العامة و منعاً لإنتشار الأمراض وإلتزاماً بالأحكام القانونية النافذة والشروط الفنيةالمفروضة ،بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرر ما يأتي:المادة الأولى: على جميع مصانع الثلج إجراء فحص عاجل لمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.المادة الثانية: على جميع المصانع المذكورة إجراء فحوصات شهرية لمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.المادة الثالثة: كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع المواصفات اللبنانية النافذة ستتخذ بحقه الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تصل حتىالإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.يبلغ الى:- الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجريدة الرسمية- وزارة الداخلية والبلديات- وزارة الطاقة والمياه- وزارة الصحة العامة- وزارة البيئة- معهد البحوث الصناعية- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة".