أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 07:49
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بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل الامين العام للاتحاد البرلماني العربي

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بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل الامين العام للاتحاد البرلماني العربي
Lebanon News
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو للأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية .

وإستقبل الرئيس بري الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.

 
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