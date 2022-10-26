أخبار لبنان 26 تشرين الأول 2022 - 07:49 26/10/2022 07:49:58 بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل الامين العام للاتحاد البرلماني العربي

بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل الامين العام للاتحاد البرلماني العربي

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LBCI News Lebanon

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو للأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية .



وإستقبل الرئيس بري الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.



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