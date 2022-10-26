بحثٌ في تفعيل عمل غرفة إدارة الكوارث للتصدي للكوليرا

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ترأس محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اللقاء الذي دعا اليه أعضاء غرفة ادارة الكوارث في سرايا حلبا الحكومي، لتفعيل وتسريع عمل الغرفة، لمواكبة تداعيات تفشي وباء الكوليرا وسبل الوقاية والحماية منه.وناقش المجتمعون الانتشار المتزايد لوباء الكوليرا وسبل التصدي لهذه الجائحة والاجراءات المفترض اتخاذها على مختلف الصعد. وتم التوافق على خطوات عملانية عدة.وكان تشديد من قبل المجتمعين على "اهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لا سيما وزارتي الصحة والطاقة والمياه والجهات الفاعلة في عكار".وشرح ممثلو الجمعيات والمنظمات الدولية الخطوات التي بدأوا بها من توعية ووقاية وتدخل في اماكن وجود النازحين السوريين كما المساعدات التي تقدم الى مستشفى حلبا الحكومي.وشدد المجتمعون على "اهمية اجراء فحص دوري لابار وخزانات المياه العامة والتأكد من سلامة ونظافة مصادر المياه سواء للشرب او الاستخدام المنزلي.وأكد المحافظ اللبكي على "ضرورة مواصلة التنسيق ما بين الجهات المعنية والبلديات لمواجهة هذا التحدي الصحي المستجد والتركيز على المناطق الاكثر تأثرا وفي مقدمها بلدة ببنين حيث يسجل ارتفاع متزايد بعدد المصابين".