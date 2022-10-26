أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 13:15
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مؤسسة "تكريم" تنظم حفلاً تكريمياً لشخصيات ثقافية وإجتماعية وسياسية في أبو ظبي

مؤسسة "تكريم" تنظم حفلاً تكريمياً لشخصيات ثقافية وإجتماعية وسياسية في أبو ظبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبو ظبي, حفل تكريمي,تكريم,
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Lebanon News
تنظم مؤسسة "تكريم" حفلاً تكريمياً لشخصيات ثقافية وإجتماعية وسياسية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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