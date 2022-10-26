أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 13:15
26/10/2022 13:15:00
مؤسسة "تكريم" تنظم حفلاً تكريمياً لشخصيات ثقافية وإجتماعية وسياسية في أبو ظبي
مؤسسة "تكريم" تنظم حفلاً تكريمياً لشخصيات ثقافية وإجتماعية وسياسية في أبو ظبي
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تنظم مؤسسة "تكريم" حفلاً تكريمياً لشخصيات ثقافية وإجتماعية وسياسية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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