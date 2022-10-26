جعجع نفى ان يكون الهدف ترشيح معوض اقفال الطريق امام سليمان فرنجية: من هو ضنين على صلاحيات رئاسة الجمهورية فليتفضل لانتخاب رئيس جديد

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كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان تكتل "الجمهورية القوية" سيبحث في اليومين المقبلين الدعوة المرتبقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار بعد انتهاء المهلة الدستورية. وشدد على أهمية معرفة هدف هذا الحوار وعلاقته بالاستحقاق الرئاسي، ولا سيما ان "انتخاب الرئيس" لا يكون بالحوار بل بالتواصل والاتصالات.وأكد جعجع في مقابلة لموقع "النهار" ان "لا أمل للبدء بعملية انقاذ جدية الا اذا توحّدت المعارضة وأوصلت رئيسا يسلك مسار قيام الدولة من جديد، من هنا أبدت "القوات اللبنانية" استعدادها للتعاون بغية الوصول الى هذا الهدف".وذكّر ان "النائب ميشال معوّض لم يكن خيارنا في البداية وهو كان قد ترشح في الانتخابات النيابية على لائحة مختلفة ولكن لأن همنا الاساس اختيار مرشح تتّفق عليه قوى المعارضة بمعظمها، قمنا بمروحة من الاتصالات مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الكتائب" والتغييريين وكتلتي "الاعتدال الوطني" و"التجدد" والنواب المستقلين فكان اسمه الأكثر قبولا لأنه يتمتع بالمواصفات المطلوبة كما اعتقدنا ان لا مشكلة لـ"النواب الجدد" معه".ونفى ان يكون هدف ترشيح معوّض اقفال الطريق امام الوزير السابق سليمان فرنجية.واذ شدد على ان "استخفاف اي مسؤول سياسي بواجبه لاحداث خرق ما هو بمثابة جريمة كبرى وهنا اللوم على النواب الجدد الذين لم يطرحوا حتى الآن اي بديل جدي عن معوض"، أكد جعجع مجددا "الاستمرار ببذل الجهود لتحقيق التوافق مع النواب التغييريين وجمع كل افرقاء المعارضة، خصوصا اننا نتفق على غالبية الامور ولكن نعجز عن ايجاد الطريقة المناسبة".أردف: "عند جلسة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وزّعنا الادوار للتواصل مع النواب الجدد واخترت الإتصال ببعضهم وبلّغتهم بأننا كـ"قوات" لا نريد ترشيح أحد لذا طلبنا منهم الاتفاق مع النواب المستقلين على اسم للسير به ولكن لم نلقَ جوابا حتى اللحظة الاخيرة من موعد الجلسة حينها قرّرنا دعم النائب غسان سكاف الذي ترشّح الى جانب النائب الياس بو صعب المدعوم من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، مع العلم ان سكاف لم يكن على لوائح "القوات" ولكنه وجه من وجوه 14 اذار. وللأسف في كل مناسبة سياسية نعاود الكرة مع "نواب التغيير" ولكن النتيجة ذاتها، لأنهم يرفضون التعاون معنا بالمبدأ، ونستغرب هذه الظاهرة المحزنة خصوصا انهم رشحوا انفسهم باسم الثورة."اضاف: "في الوقت عينه، لا يمكن تجاهل ان من بينهم نوابا "منيح" ولكن تعدد الآراء فيما بينهم يعرقل اتخاذهم المواقف الموحدة، ولكن نذكّرهم اننا انتخبنا من الشعب لا بهدف التنظير بل للعمل الجدي وسعيا للتغيير، ناهيك عن اننا لم ننتخب للتفاهم بطريقة غير مباشرة مع من قمنا بالثورة عليهم".حول عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، أجاب جعجع: "رغم ان لديّ ملء الثقة بما يمكن ان أحققه لإنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة ليسير على طريق النهوض، ولكن لن أنال 65 صوتا. بداية، وصولي الى الرئاسة لن يعجب فريق الممانعة لأن مشروعنا لا يتناسب مع مشروع "حزب الله" ومصالح "التيار" او مصالح حلفاء "الحزب"، وأنا لن أتلوّن بـ100 لون ارضاءً لأحد".ردا على سؤال عن امكانية تبديل جنبلاط موقفه من انتخاب معوض، قال جعجع: "التواصل مستمر مع جنبلاط، ولم نلمس اي تبدل بموقفه الا اذا قررت كل الكتل المعارضة ترشيح شخص آخر لديه الحد المقبول من المواصفات ويمكنه تأمين الـ65 صوتا، فعندها سنصوّت له جميعا وبمن فيهم النائب معوّض."اما عن امكانية دعم قائد الجيش، فذكّر ان "العماد جوزيف عون لم يطرح نفسه يوما ولكن اذا طرح اسمه بشكل جدي فسنبحث الأمر، ولا سيما انه برهن حسن الممارسة على رأس المؤسسة العسكرية وتصرّف بموضوعية، محاولا الحفاظ على هذه المؤسسة قدر المستطاع، وبالتالي كما يبدو، وبالحد المقبول، توجهاته وطنية وسيادية".