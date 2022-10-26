الحلبي مشاركا في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية في القاهرة: جهودنا وحركتنا تنصب في اتجاه ترسيخ استقرار نظامنا التربوي والجامعي

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شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية الذي يقام في القاهرة برعاية رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي.ويشارك وزراء من ٢٤ دولة فرنكوفونية في العالم. ورافق الوزير الحلبي كل من مديرة مكتبه رمزة جابر، والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسورة تمارا الزين.وتحدث الوزير الحلبي في افتتاح المؤتمر، قائلا: "استجابة للأزمة التي تصيب لبنان والتي تستهدف نظامه التربوي والجامعي بكل قوة، فقد أطلقت الوكالة الجامعية الفرنكوفونية خطة للتضامن مع لبنان ونظمت في ٱذار الماضي ورش عمل حول أوضاع التعليم العالي، وقد جسدت هذه المبادرات إرادة الوكالة في المحافظة على الموقع الذي يستحقه لبنان، ويشغله في قلب الفرنكوفونية، والذي يشهد عليه تاريخه وحاضره ومستقبله أيضا. وإن ارتباطنا بالفرنكوفونية يتخطى الانتماء إلى فضاء لغوي، كما قال سنغور، بل هو استخدام الفرنسية كأداة في للتفاعل، أضافة إلى لغاتنا الوطنية أو الإقليمية، وذلك في إطار تقوية التعاون الثقافي والفني، على الرغم من تنوع حضارتنا".وأضاف: "إن حضورنا في مصر أم الدنيا يأخذ بعدا أكبر، لأن مصر موضع شغف الأمة العربية جمعاء وخصوصا لبنان. وإن جهودنا وحركتنا تنصب في اتجاه ترسيخ استقرار نظامنا التربوي والجامعي، وإعادة الدينامية والتميز والإشعاع لبلد الأرز. وإن الخروج من الأزمة لن يتم إلا بمواكبة شركائنا المخلصين وفي مقدمهم الوكالة الجامعية الفرنكوفونية المدعوة للتحرك في اتجاه الجامعات في لبنان من أجل تعزيز الجودة والبحوث العلمية. فالجامعات ليس لها دور إذا لم تكن هي مصدر المعرفة، وبالتالي لا جامعات من دون البحث العلمي، والبحوث ليست ترفا، بل حاجة ملحة في هذه المنطقة من العالم، ونأمل أن تساعدونا لنحافظ على سيادتنا العلمية".وبعد الجلسة الصباحية عقدت جلسة وزارية بعد الظهر تم في خلالها توقيع بيان الدبلوماسية العلمية الفرنكوفونية.وقد شكل المؤتمر مناسبة للقاء العديد من الوزراء والشخصيات التي اجتمع بها الوزير الحلبي على هامش برنامج العمل.