مجهولون سرقوا 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني في النبطية

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LBCI News Lebanon

سرق مجهولون 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني اللبناني في النبطية، وبات من غير الممكن تلبية عمليات إخماد الحرائق، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.