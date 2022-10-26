أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 16:13
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مجهولون سرقوا 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني في النبطية

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مجهولون سرقوا 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني في النبطية
Lebanon News
سرق مجهولون 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني اللبناني في النبطية، وبات من غير الممكن تلبية عمليات إخماد الحرائق، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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