أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 16:13
26/10/2022 16:13:00
مجهولون سرقوا 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني في النبطية
مجهولون سرقوا 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني في النبطية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار النبطية, الدفاع المدني,بطاريات,مجهولون سرقوا 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني في النبطية
LBCI News Lebanon
سرق مجهولون 3 بطاريات من سيارات الدفاع المدني اللبناني في النبطية، وبات من غير الممكن تلبية عمليات إخماد الحرائق، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
بطاريات
الدفاع المدني
النبطية
إقرأ أيضاً