الجميل: إذا اتفقنا على دور الرئيس يصبح الإسم تفصيلاً والأمور متوقفة على إرادة حزب الله بالعيش مع باقي اللبنانيين

الإعلان

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "الأمور متوقفة على إرادة "حزب الله" بالعيش مع باقي اللبنانيين بالمساواة والمصالحة وفتح صفحة جديدة إنطلاقًا من الدستور والعمل داخل المؤسسات واحترام السيادة، وإن لم يتحقق هذا الأمر فالمطلوب من المعارضة الصمود وعدم الخضوع".وأكد لبرنامج "مع وليد عبود" عبر "تلفزيون لبنان" أن "هناك معارضة قوية اليوم بكل تنوعها"، وقال: "الأولوية هي ألا يفرض علينا "حزب الله" رئيسًا".وأضاف الجميل: "ما من مرة كان حزب الكتائب ثابتًا وصلبًا بموقفه السياسي كما هو صلب اليوم، وإن عابوا علينا الوقوف مع الشعب في الثورة ضد حكومة ومنظومة سلمت سيادته وخربت بيوت الناس وسرقت أموالهم، فهذه شهادة على صدورنا وفخورون بها من الآن وإلى الأبد."وتوجه إلى الكتائبيين داعيًا إياهم إلى "الإبتعاد عن الكلام غير اللائق يوم الأحد 30 الحالي سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أم في الشارع"، قائلًا: "علينا إحترام مقام الرئاسة وشخص الرئيس."ولفت رئيس الكتائب إلى أنه "إن كان حزب الله مستعدًا للقبول برئيس يفتح الملفات الخلافية، فعندها يصبح أي إسم مقبولًا".وأوضح أنه "إذا رفض "حزب الله" مناقشة سلاحه يكون اختار الطلاق مع جزء كبير من اللبنانيين"، معتبرًا أن "هذا الطلاق يتخذ وجوهًا عدة كرفض الجلوس معهم وهذه تكون مقاطعة شاملة وطنية في كل المؤسسات من مجلس النواب والحكومة، أي عصيانًا مدنيًا ضدهم في السياسة".وإذ رأى أن "المشكلة هي بين الدولة اللبنانية ودويلة "حزب الله" وحل هذا المشكل يكون داخل المؤسسات"، قال: "إن اتفقنا على الدور يصبح الإسم تفصيلًا. الأسماء المطروحة للرئاسة جميعها محترمة، لكن المطلوب الإتفاق على مسار عمل الرئيس وخطة عمله".وأضاف: "موقفنا ككتائب نحاول أن نشرحه ونجد قبولًا لهذا المنطق عند جزء كبير من المعارضة. إن التحدي اليوم لدينا ككتائب أن نرى من هو مستعد لإيجاد حلول جذرية ولا يؤجل الملفات الخلافية أو يقوم بتسوية".وذكر بـ"المعركة التي خاضها الحزب في الـ2016 ورفضه التسوية التي سار بها الباقون ودفع بسببها الثمن".وقال: "أتمنى أن نكون كمعارضة جميعنا كتلة واحدة ونرفض أي تسوية او أي مرشح نقبل به بالأسم لأنه نقطة إلتقاء وإلا نكون قد ارتكبنا أكبر جريمة بحق البلد".وتساءل عن القرارات والخطوات التي قامت بها الحكومات لحل أزمة النازحين السوريين، لافتًا إلى أنه "بإمكان بعض الدول العربية أن توطن عددًا من السوريين الذين لا يريدون العودة إلى سوريا لأن لبنان لا يمكنه تحمل هذا الوزر".واعتبر الجميل في سياق آخر أن "حاكم مصرف لبنان ملاحق في 9 بلدان فيما هو في مكتبه يسيطر على أموال الشعب ويتصرف بها بطريقة غير مسؤولة ويهدر ودائع اللبنانيين ويصدر التعاميم، بينما يمكن أن تكف يده".