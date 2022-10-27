أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 03:21
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هوكستين من بعبدا: اليوم هو تاريخي.. ولا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة

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Lebanon News
أعلن الوسيط الأميركي اموس هوكستين اننا "نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود".

وفي تصريح له من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون، اكد هوكستين ان "توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة كما سيشكل هذا الاتفاق نقطة تحول للاقتصاد اللبناني".
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ورداً على سؤال، شدد الوسيط الأميركي على ان "لا بنود في اتفاق الترسيم من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة"، لافتاً الى ان "أهمّ ما في الاتفاق هو أنّه في خدمة الفريقين وليس من مصلحة البلدين خرقه وإذا خرق أيّ طرف الاتفاق لن يكون هذا لصالحهما".
 
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