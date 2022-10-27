أخبار لبنان 27 تشرين الأول 2022 - 03:46 27/10/2022 03:46:25 هوكستين إلى الناقورة بعد لقائه الرؤساء الـ3... ماذا في التفاصيل؟

هوكستين إلى الناقورة بعد لقائه الرؤساء الـ3... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

سيتوجه الوسيط الأميركي آموس هوكستين، بعد لقائه الرؤساء الـ3 عون وميقاتي وبري، إلى الناقورة.



وفي خيمة تابعة للأمم المتحدة، ستتم عملية التوقيع، ولن يكون هناك لقاء مباشرًا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. الإعلان

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