أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 03:46
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هوكستين إلى الناقورة بعد لقائه الرؤساء الـ3... ماذا في التفاصيل؟

هوكستين إلى الناقورة بعد لقائه الرؤساء الـ3... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار آموس هوكستين,الناقورة,هوكستين إلى الناقورة بعد لقائه الرؤساء الـ3... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
سيتوجه الوسيط الأميركي آموس هوكستين، بعد لقائه الرؤساء الـ3 عون وميقاتي وبري، إلى الناقورة.

وفي خيمة تابعة للأمم المتحدة، ستتم عملية التوقيع، ولن يكون هناك لقاء مباشرًا بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
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