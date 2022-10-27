الوفد الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة.. من يضم؟ وما هي مهمّته؟

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تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون تسلم من الوسيط الأميركي آموس هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.ويضم الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة كل من: مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والعميد الركن منير شحادة ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية وعضو هيئة ادارة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية احمد العرفة.وتقتصر مهمّة هذا الوفد على حمل رسالة موافقة لبنان على صيغة ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل الموقعة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الى الناقورة وسيسلمها هناك الى الوسيط الأميركي آموس هوكستين.