أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 03:53
Back

الوفد الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة.. من يضم؟ وما هي مهمّته؟

من يضم الوفد الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوفد اللبناني, الناقورة,الرئيس عون,من يضم الوفد الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون تسلم من الوسيط الأميركي آموس هوكستين الرسالة الأميركية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ويضم الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه الى الناقورة كل من: مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والعميد الركن منير شحادة ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية وعضو هيئة ادارة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية احمد العرفة.
الإعلان

وتقتصر مهمّة هذا الوفد على حمل رسالة موافقة لبنان على صيغة ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل الموقعة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الى الناقورة وسيسلمها هناك الى الوسيط الأميركي آموس هوكستين.
الإعلان
إقرأ أيضاً