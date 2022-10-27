أخبار لبنان 27 تشرين الأول 2022 - 04:01 27/10/2022 04:01:08 ميقاتي بعد لقائه هوكستين: نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط

ميقاتي بعد لقائه هوكستين: نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط

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LBCI News Lebanon



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وفي خلال الاجتماع شكر الرئيس ميقاتي هوكستين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم.، وقال: "نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد".



وأكد ان "التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب".



كما اكد ان "الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".











التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية أموس هوكستين صباح اليوم في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا، مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، والوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.وفي خلال الاجتماع شكر الرئيس ميقاتي هوكستين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم.، وقال: "نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد".وأكد ان "التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب".كما اكد ان "الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".

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