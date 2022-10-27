أخبار لبنان 27 تشرين الأول 2022 - 04:30 27/10/2022 04:30:44 حجار بعد لقائه ميقاتي: 750 نازحا سوريا غادروا امس ودفعة ثانية الأسبوع المقبل

حجار بعد لقائه ميقاتي: الدفعة الأولى من النازحين السوريين التي غادرت لبنان أمس هي نحو 750 شخصًا

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LBCI News Lebanon





وقال حجار: "الرئيس وأنا نوجه التحية الى كل الأجهزة الأمنية التي واكبت هذا العمل. وضمت الدفعة الأولى التي غادرت لبنان أمس نحو 750 شخصا، وهذه الأعداد مشجعة وستغادر دفعة ثانية أيضا في الأسبوع المقبل."

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وأعلن "بحثنا أيضا في مشروع "أمان" وفي كيفية إكمال هذه المرحلة لغاية أخر السنة وتأمين الأموال للأشخاص الذين هم في حاجة للدعم المادي، وكان دولة الرئيس داعما لإكمال المشروع ولتسريعه، وأعطى توجيهاته في هذا الشأن لنتمكن من إنهاء مرحلة مشروع "أمان" على المستوى التربوي وعلى مستوى العائلات المستفيدة."



كما استقبل الرئيس ميقاتي القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان اليسون كينغ وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار في السراي الحكومي صباح اليوم، الذي أعلن انه "وضعت الرئيس في أجواء زيارته على مدى اليومين الماضيين الى مدينة عرسال، ومواكبته لموضوع عودة النازحين السوريين من منطقة عرسال الى سوريا".وقال حجار: "الرئيس وأنا نوجه التحية الى كل الأجهزة الأمنية التي واكبت هذا العمل. وضمت الدفعة الأولى التي غادرت لبنان أمس نحو 750 شخصا، وهذه الأعداد مشجعة وستغادر دفعة ثانية أيضا في الأسبوع المقبل."وأعلن "بحثنا أيضا في مشروع "أمان" وفي كيفية إكمال هذه المرحلة لغاية أخر السنة وتأمين الأموال للأشخاص الذين هم في حاجة للدعم المادي، وكان دولة الرئيس داعما لإكمال المشروع ولتسريعه، وأعطى توجيهاته في هذا الشأن لنتمكن من إنهاء مرحلة مشروع "أمان" على المستوى التربوي وعلى مستوى العائلات المستفيدة."كما استقبل الرئيس ميقاتي القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان اليسون كينغ وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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